Арт-площадка «Рихтер» представила традиционную праздничную коллекцию с локальными брендами. Рекламная кампания размещена в ее социальных сетях, фотографом выступил Евгений Шишкин.

Так, в коллекцию вошли сабо из замши в бежево-черной расцветке, внутри утепленные мехом, от Homies, косметичка Jenek из кожи небесно-голубого оттенка с изображением гепарда на дне, куртки Vatnique из плотного хлопкового бархата в двух вариантах — светло-коричневом и черном. Rose Nude создал вафельные полотенца и халаты, а Inshade — броши в виде цветов, вдохновленные садом Рихтера.

Напомним, «Рихтер» уже выпускал коллаборацию с Inshade — капсулу аксессуаров. Представители марки отметили, что не раз выбирали ее пространства для презентаций своих художественных концепций, перформансов и новых коллекций.