Сеть магазинов обуви, сумок и аксессуаров Rendez-Vous представила первую капсульную коллекцию новогодних сумок, которая была создана брендом женской одежды и аксессуаров Solo-U совместно с брендом аксессуаров из кожи и трикотажа Calzetti, сообщает shoes-report.ru.

Коллекция выпущена специально и эксклюзивно для сети магазинов Rendez-Vous.

В новогоднюю лимитированную коллекцию вошли шесть сумочек, которые идеально подходят для праздничного выхода в свет. Сумка-баллон с имитацией пайеток, сумка-пенал с градиентным принтом, три мини-шопера в черном, салатовом и ярко-розовом цветах и оригинальная сумочка с бахромой, которую можно носить как браслет на плече или предплечии.

Вся коллекция сумок перекликается с новогодним каталогом одежды Solo-U и подчеркивает женственность, которая является основой ДНК этого бренда.