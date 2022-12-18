В основу новой зимней коллекции Aim Factory положена центральная концепция бренда – высокое качество материалов, правильная посадка, разнообразие оттенков и фактур, сообщает компания.

Дизайнеры Aim Factory впервые дополнили модель дубленки объёмным капюшоном и глубокими накладными карманами спереди, а длину и объём увеличили до максимального комфорта. Отдельные модели коллекции представлены в двустороннем варианте – кожа или мех. Цветовая палитра – от чёрного и пепельного до молочного, бисквита и пастельного персикового.

Коллекция доступна в шоуруме (г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, к. 2), в бутике в ТЦ «Кунцево Плаза» (г. Москва, ул. Ярцевская, д. 19, 2-й этаж) и на сайте aim-moscow.com.

Aim Factory – российский бренд верхней одежды из натуральной кожи премиального качества, основанный в 2016 году. Каждый этап создания изделия тщательно контролируется на собственном производстве в Москве, где работает слаженная команда портных с опытом работы с кожами более 15 лет. Все изделия создаются вручную от раскроя до финишной отделки.