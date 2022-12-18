Основатель бренда художница армянского происхождения Анастасия Григорян посвятила первую коллекцию классической музыке, джазу и танцам, сообщает компания.

В коллекцию Amântes вошли семь образов: коктейльные и вечерние платья, а также костюмы – с юбкой и брюками. Материалы: шерсть, твид, букле и плотный бархат производства Италии и Индии.

«По большому счёту, наша первая коллекция – это ода наследию, истории моды, гимн вечности и красоте. Я верю, что в отношении вещей у девушки, которая их выбирает, должна происходить некая «химия»: увидела, надела и не захотела расставаться. Мечтаю, чтобы всё чаще мы все наряжались, не ожидая специального повода. Каждый день и есть тот самый повод, и это наша главная идея: не откладывать жизнь на потом, быть красивой уже сегодня! Amântes счастлив в этом помочь», – рассказывает Анастасия Григорян.

Тираж дебютной коллекций ограничен: над изделиями трудятся швеи-ручницы, а это значит, что каждый образ неповторим.

Коллекция Amântes доступна к предзаказу на сайте amantesworld.com.