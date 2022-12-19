Российский авангардный бренд WHO/AM представил новую коллаборацию — марка создала коллекцию вместе с певицей Сюзанной. В лимитированной серии представлены свитшоты, лонгсливы и футболки с фотоработами Даниила Макарова и цитатами из текстов самой певицы. Дизайн каждой модели вдохновлен танцем и погружает в личную историю звезды.

«Я давно хотела создавать красивую, удобную одежду, которую можно надеть как на модный показ, так и в повседневной жизни. А ребятам из WHO/AM понравились мои фотографии на выдержке, сделанные талантливым Даней», — рассказывает Сюзанна. «Музыка — это то, что сопровождает мою жизнь и акт творчества. Комфортная одежда, в которой ты можешь пойти на концерт или в клуб, при этом быть собой, а не казаться. Это легло в основу нашей коллаборации с Сюзанной, которая не боится проявлять себя и свободно самовыражаться», — добавляет Джейкоб Якубов, художник и основатель бренда WHO/AM.

С 16 декабря коллекция поступила в эксклюзивную продажу в pop-up пространстве Универмага «Цветной» на 4 этаже, а также во флагманский магазин WHO/AM и на сайт бренда. Стоимость футболки — 7 000 руб, лонгслива — 9 500 руб., а свитшота — 14 900 руб. Кроме того, 16, 22 и 26 декабря в 19.00 в Универмаге «Цветной» певица Сюзанна исполнит танцевальный перформанс, приуроченный к презентации коллекции.