Бренд женской одежды Trimpole представил свои последние модели для весеннего сезона. Бархатные жакеты, кожаные пальто, шелковые блузы, костюмы классического кроя с укороченными пиджаками, вельветовые и кожаные куртки, вечерние платья и шерстяные прямые пальто.

Вещи бежевого, белого, черного, коричневого и синего цветов подчеркивают естественную легкость и темноту. «Верю, что истинная красота женщины проявляется в ее спокойствии, уверенности, комфорте, гармонии с самой собой. Именно такие женщины способны завоевать мир своей уверенностью. Именно в этом чувстве отражается их жизнь, их достижения, их успех», — добавляет основательница бренда Любовь Тримпол.

Концепция Trimpol заключается в том, чтобы каждая женщина чувствовала себя уверенной, сексуальной и особенной. Сочетание классики и актуальных тенденций делает модели уникальными, а широкие плечи добавляют утонченности и хрупкости.

Фото предоставлены компанией.