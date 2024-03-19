Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов, амбассадоры фонда «Подари жизнь», представиликоллекцию кулонов для ювелирного бренда Joser. Все доходы от продаж пойдут подопечным фонда - детям с онкологическими заболеваниями.

В серию вошли три разных серебряных кулона с гравировкой: изделие со словами «любить, быть рядом, помогать»; украшение с «тремя законами» архитектуры Витрувия: firmitas, utilitas, venustas (прочность, польза, красота); кастомизированный кулон со словами, отражающими ваши личные ценности.

Joser - ювелирный бренд с концептуальным и междисциплинарным подходом, выраженным через интеграцию исследований в историю архитектуры и дизайна, созданный в 2021 году архитектором Дарьей Беляковой. Название первой коллекции бренда, The Order, отсылает к истокам и развитию классической архитектуры.

Фонд "Подари жизнь" был основан в 2006 году и уже 17 лет помогает детям и молодым людям, страдающим от рака и других серьезных заболеваний, получить всю необходимую поддержку для выздоровления.

Фото предоставлены компанией.