Украшения из новой коллекции отличают премиальные материалы, кропотливая ручная работа и экспериментальная подача привычных элементов, сообщает компания.

В коллекцию вошли многофункциональные клипсы-колье, кольцо из цепочки в формате трансформера, кожаные серьги с шестью сменными шармами в комплекте, браслеты. Изделия выполнены из сумочной фурнитуры, переработанной кожи и гипоаллергенной швензы.

«Когда тучи сгущаются, мы обращаемся к преданиям в поисках ответов и именно так получилась самая волшебная коллекция бренда. Каждое изделие – ода женственности, сексуальности, мудрости, силе духа и смелости. Талисман, вдохновлённый Чудо-женщиной и напоминание о том, что чудо-женщина есть в каждой из нас. К тому же, я верю, что дроп мы выпускаем очень вовремя: именно такие небольшие и недорогие покупки могут поднять настроение в трудные времена», – комментирует дизайнер бренда Юлия Кутузова.

Yulia Kutuzova – российский fashion-бренд, основанный в 2015 году молодым российским дизайнером Юлией Кутузовой. Бренд специализируется на производстве премиальных изделий из натуральной кожи.