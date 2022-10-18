Дизайнер из Франции Nathalie Descout Paris одела телеведущую Sandy Heribert, которая представила церемонию «Ballon d'Or 2022 года.

Мероприятие прошло 17 октября в Théâtre de Châtelet в Париже. Для этого события кутюрье Nathalie Descout Paris сшила на заказ платье из шелка и кружева Кале, расшив его вручную бисером.

Французский дизайнер Nathalie Descout Paris известна своими фэшн коллекциями с шиком и французской элегантностью и 100% реализованными во Франции. Ее платья украшают красную дорожку Каннского Кинофестиваля и других престижных международных мероприятий.

На Sandy Heribert также были одеты восхитительное колье и серьгами с бриллиантами от Helena Joy Jewelry.

Ведущая церемонии Sandy Heribert в компании с известным французским футболистом Didier Drogba объявили победителя Ballond'Or 2022. Им стал французский футболист Karim Benzema.

Легендарный Zinédine Zidane собственноручно вручил трофей Karim Benzema, пятому в истории французскому футболисту, выигравшему Ballon d'Or. Следите за событиями дизайнера на сайте nathaliedescoutparis.com