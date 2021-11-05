Chanel представили круизную коллекцию без зрителей еще в мае – тогда французский модный Дом впервые показал образы, вдохновленные фильмом «Завещание Орфея» Жака Кокто, близкого друга Коко Шанель. Но креативный директор Виржини Виар решила, что этого недостаточно для таких роскошных нарядов и второй раз отпраздновала выход коллекции с размахом, пригласив поклонников бренда в Дубай.

Презентация была разбита на две части: одна – под палящим полуденным солнцем, другая – в вечернем волшебном городе. Сдержанные монохромные образы с небольшими цветовыми вставками, как в цветовой палитре немого кино, выделялись на фоне нюдового сет-дизайна. Модели дефилировали в летящих платьях, сетчатых накидках и комфортных комбинезонах, пишет журнал Grazia.

Характерной чертой вещей стад постоянно повторяющийся элемент – белый голубь. Сначала он появляется в виде графичной вышивки на спинке одного из кардиганов, потом «перелетает» в качестве принта на топ под жакетом, а в финале и вовсе все модели разом выпускают из рук белых голубей – на сей раз, уже настоящих, живых. Этот мотив тоже не случаен. Жан Кокто постоянно рисовал голубей на письмах и открытках – включая те, которые отправлял Габриэль Шанель, отмечает Harper’s Bazaar.

Естественно, не обошелся показ и без твидовых костюмов – в отличие от яркой весенне-летней коллекции они представлены в черно-белой гамме.

Круизные образы можно будет примерить в бутиках Chanel по всему миру уже с 9 ноября.