Новый имидж линейки Amourette – настоящего бестселлера Triumph с 1954 года – это идеальная посадка, инновационные технологии и премиальные материалы. Вдохновением для коллекции послужили уникальность женского тела и многообразие его форм.

Triumph представляет и новых героинь бренда – молодых, позитивных и уверенных девушек, которые не стесняются своего тела, ценят дружбу и взаимоподдержку. А Triumph, в свою очередь, с гордостью предлагает им лучшую поддержку даже для пышных форм (размер чашки – до D+).

В этом сезоне коллекция представлена в трендовых и многогранных цветах пудры, малинового вина и тауп.

Модели из плоского стрейч-кружева с гладкими краями незаметны под одеждой и созданы, чтобы подчеркнуть красоту женского тела.

Революционный бюстгальтер без бретелек с формованной гладкой чашкой поддерживает даже самые пышные формы без ущерба для комфорта благодаря гибкой 3D резинке и инновационной эластичной ленте с жидким силиконом.

Коллекция будет доступна во всех магазинах Triumph, а также маркетплейсах LAMODA и WILDBERRIES.