Бренд из Екатеринбурга Ushatava выпустил лимитированную коллекцию верхней одежды и трикотажа Grey Gardens, вдохновленную документальным фильмом 1975 года «Серые сады». Как отмечает «Афиша Daily», благодаря киноленте стиль жизни ее главных героинь, разорившихся родственниц Жаклин Кеннеди Большой и Маленькой Эдди, стал иконическим и узнаваемым во всем мире.

В коллекцию вошли тюрбан с массивной золотой брошкой, шуба в пол из искусственной норки, двухсторонняя дубленка, платки и косынки, муфта, варежки и множество других аксессуаров, навеянных стилем потомственных аристократок.

Шубу, как и дубленку, дизайнеры Ushatava сделали двухсторонней, – ее изнанка представляет собой шелковый халат. Главный цвет коллекции – красный, характерный для образов обеих Эдит, пишет «Собака.ру».

Приобрести вещи из новой линейки уже можно в магазинах и на сайте бренда. Стоимость двухсторонней дубленки составляет 31 900 рублей, пальто – 24 900 рублей, а длинной шубы – 41 900 рублей.