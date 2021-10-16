В начале октября в отеле “Ренессанс Монарх Центр” состоялся первый бизнес-бранч международного делового клуба «Женский бизнес». Организатор мероприятия: коммуникационное агентство и издательство “DVstylemedia.ru” и международный деловой клуб “WomensBusiness.ru”.

На бизнес-бранче гости не только общались и знакомились, но послушали несколько интересных выступлений спикеров на важные и актуальные темы. Ведь в приоритетных задачах клуба объединение тех, кто нашел свое призвание, добился успеха и готов делиться его секретами с теми, кто находится в начале этого интересного пути.

Актуальную тему «Pro Age. Трендовое направление в комплементарной медицине и косметологии» раскрыла Елена Крохмалёва – кандидат биологи­ческих наук, старший научный сотруд­ник Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии, эксперт ассоциации «Объединение специалистов по антивозрастной медицине и по продви­жению инновационных технологий», экс­перт в области нутрициологии в эстетиче­ской медицине, основатель и руководитель «MD Consultant Group».

Оксана Казакова - не только певица, но и композитор, финалистка телепроекта «Народный артист», а также проекта «Голос» (5 сезон), Лауреат премии Золотой граммофон, музыкальный эксперт шоу-проекта «Ну-ка, все вместе!» на канале Россия-1, а еще Оксана саундпродюсер и композитор. Совсем недавно Оксана Казакова запустила свой образовательный проект – “О.К. School”. Оксана знает о голосе все или почти все. Поэтому выбор темы "Голос и судьба. Как голос влияет на жизнь человека» был не случаен. Гости попробовали свои силы в вокале на мастер-классе Оксаны. Тренировали уверенную постановку голоса, которая так нужна в публичных выступлениях через звуковые вибрации от высоких нот до низких. Как это работает Оксана уверенно продемонстрировала в завершении мастер класса и исполнила джазовую песню, где показывались как работают нижние и верхние регистры.

Выступление директора по развитию компании H2LiFE Юлии Боголаевой не оставило никого равнодушным и объединило две актуальные темы – «Мы то, что мы пьем. Вся правда о питьевой воде» и «Бьюти-девайсы. Что должно быть в сумочке современной женщины». Юлия презентовала новинки и продукцию компании. Среди них освежающий спрей, который создает защитную пленку на каждый день и отражает неблагоприятное воздействие окружающей среды. Инновационные бутылки для воды, которые благодаря специальным пластинам ионизируют воду и делают ее по настоящему полезной. Гости с удовольствием дегустировали продукцию компании и сравнивали ее с водой, которую они употребляют в повседневной жизни.

Мероприятия прошло в теплой и дружественной обстановке, за бокалом игристого и вкусными угощениями. Доверительную и комфортную атмосферу на мероприятии создал актер, певец, шоумен, лауреат многочисленных конкурсов и премий Дмитрий Нестеров. В конце мероприятия гостей бранча ждала лотерея с замечательными подарками. Были разыграны книги психолога Наталья Толстой “Почему не берут замуж”, сертификаты в спа-салон “Bon Spa” и клинику эстетической медицины “Grand Clinik”

По словам Карины Мартиросян, Founder & CEO WomensBusiness.ru: «Международный деловой клуб «Женский бизнес» - это вдохновение, безграничная любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникации и новые знакомства. Установленные деловые связи помогут членам клуба делиться достижениями и обмениваться полезным опытом внутри сообщества, помогают развивать бизнес и дают возможность вывести его на новый уровень. Эксперты и менторы клуба -это безусловно пример силы духа, творческого и созидательного подхода к жизни. Они вдохновляют и помогают идти дальше, добиваться поставленных целей, мечтать и воплощать свои мечты в жизнь! Первый бизнес-бранч прошел в теплой атмосфере доверия и заинтересованности друг другом, что особенно важно. Дальше – больше! Мы охватим все актуальные темы и пригласим самых интересных спикеров. Ярких и успешных людей вокруг становится больше, а значит и еще больше интересных тем для выступлений»