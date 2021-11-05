Чаевые — это не только способ поблагодарить кого-то за работу, но и возможность поддержать детей. Не так давно стартовал благотворительный проект НАДОБРО, созданный сервисом безналичных чаевых CloudTips и фондом “Линия жизни” при поддержке CloudPayments и Mastercard. Технология довольно простая: За каждый перевод чаевых через сервис CloudTips официантам, курьерам и таксистам Mastercard и CloudPayments будут перечислять пожертвования в фонд «Линия жизни»: 1 рубль — с каждой транзакции, и дополнительно 3 рубля — за транзакции, совершенные картами Mastercard®️. И как удобно, ничего не надо делать сверхъестественного, а какая ощутимая помощь для детей. Яркие дождевики и сумки, официальный мерч проекта тоже помогают. Если увидите такие на улице, обязательно просканируйте QR-код. Он ведет на сайт этого доброго проекта.