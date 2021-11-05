Первая профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА рада сообщить, что теперь продукцию обувного бренда MEPHISTO можно приобрести в салонах и интернет-магазине сети.

Сегодня компания MEPHISTO представлена в 86 странах мира, удостоена множества международных наград и признана брендом №1 во Франции. История создания MEPHISTO началась в далеком 1965 году, когда Мартин Микаели вернулся из США во Францию и открыл первое производство в городе Сарребурге. Стремление к совершенству привело бренд к успеху. Каждая пара обуви MEPHISTO уникальна, поскольку во время изготовления изделие проходит 200 технологических операций, часть из которых делается вручную мастерами-сапожниками на производстве в Европе.

Бренд использует кожу высочайшей степени выделки и натуральный бесцветный краситель — анилин. Все детали выкраиваются из одного куска кожи, что обеспечивает однородный цвет и фактуру. Комфорт — главная ценность обувного бренда, поэтому особое внимание уделяется колодке обуви. Для изготовления подошвы используются натуральная резина, латекс и каучук. Это натуральные высококачественные и износостойкие материалы. Конструкция подошвы оснащена специальными легкими воздушными «подушками».