Кьяра Ферраньи объявила о расширении своей бизнес-империи. После многочисленных коллабораций с различными брендами девушка пускается в «одиночное бьюти-плавание», пишет Elle.

Итальянская модель, дизайнер и fashion-блогер решила основать собственный именной косметический бренд Chiara Ferragni Beauty, который стал продолжением ее дизайнерского проекта Chiara Ferragni.

В первую коллекцию макияжа звезды вошли: палетка теней The Iconic с 15 оттенками (матовыми и с шиммером), три губных помады с разным финишем, тушь Eye-conic с эффектом накладных ресниц, гель для бровей Swipe Up и румяна Blush Me Up. Все бьюти-продукты украшены знаковым для fashion-блогера символом глаза. Ранее фирменные «глаза» Кьяра уже использовала в виде принтов для своих коллекций одежды, а также для коллаборации с косметическим брендом Lancôme, отмечает L’Officiel.

Продукция доступна в интернет-магазине самой Кьяры, а также в коронерах Douglas в Италии, Испании и Португалии.