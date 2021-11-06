Российский бренд вязаной одежды ручной работы Mirstores запустил линейку для детей. Как пишет РБК, у нового направления марки есть собственный логотип (облако Mirstores трансформировалось в овечку, будто бы нарисованную детской рукой) и аккаунт в Instagram.

Кроме того, Mirstores Kids отличается от взрослой линейки особым подходом к выбору материалов: в ней используется мягкая смесовая пряжа из 60% хлопка, 20% мериносовой шерсти и 20% акрила, у которой более десяти оттенков – от слоновой кости до яркой липы. В отличие от пряжи, из которой команда марки вяжет свитеры для взрослых, этот материал можно стирать в машинке.

В первую коллекцию Mirstores Kids, предназначенной для детей от 6 до 14 лет, вошли свитеры с фирменным узором «лук» и в косичку, кардиганы в рубчик, широкие шарфы и шапки. Вещи ручной вязки дополнены базовыми свитерами в рубчик из натурального хлопка.

Идея дополнить основную коллекцию Mirstores детскими вещами пришла основателям бренда Кате и Алексею в начале этого года. Отметив первый день рождения дочери, они задумались о том, как незаменим в гардеробе ребенка трикотаж и как здорово свитеры и кардиганы с фактурными рисунками могут смотреться на детях, отмечает Buro 24/7.

Помимо того, бренд создал броши-игрушки, которые продаются отдельно. Они представлены в форме ламы, пушистой овечки, единорога, динозавра и зайца. Также к свитеру можно заказать вязаную букву. Все вещи будут доставляться в комплекте с мешком-сменкой, в котором можно хранить их в шкафу.

Линейка Mirstores kids уже поступила в продажу на сайте бренда.