Испанский бренд Bimba y Lola представил кампанию новой осенне-зимней коллекции под названием #thisisTECHNONATURE. Ее главной героиней стала Лурдес Леон – модель, активистка и старшая дочь певицы Мадонны. Темпераментная девушка, похожая характером на свою легендарную маму, известна своей жесткой феминисткой позицией и публичным отказом избавляться от волос на теле, пишет Elle.

Новая коллекция Bimba y Lola представляет собой визуальную историю, которая сочетает в себе сказочное цифровое пространство с реальностью. «Параллельное измерение, созданное художником Карлосом Саесом, где виртуальное, естественное и человеческое становятся единым целым, а границы фантазии исчезают», – так выход новой линейки анонсирован в Instagram-аккаунте бренда.

Фотографом кампейна выступил Хьюго Янгуэлла, а креативным директором стал Исамайя Френч, пишет Grazia. На опубликованных кадрах Лурдес позирует в окружении психоделической инопланетной природы, похожей на настоящую Страну чудес, в которую могла провалиться Алиса.

Помимо серии снимков бренд также представил минутное фантазийное видео, на котором девушка, прикоснувшись к волшебному грибу, переносится в новый мир. Разумеется, модель в одежду Bimba y Lola самых взрывных оттенков, а ее образы дополняют меховые сумки в ярких цветах, стеганые аксессуары и бижутерия размера XXL.