Бренд украшений из бисера Beaded Breakfast, появившийся на карантине в 2020 году, представил новую коллекцию. Источником вдохновения для нее стали яркие рекламные кампании 1960-х годов, от которых веет «спокойствием и благополучием», пишет Buro 24/7. Эта эпоха как нельзя лучше отражает концепцию марки ­– переосмысливать бисер, чтобы украшения были похожи не на детские фенечки, а на ювелирные изделия и винтаж.

В коллекцию вошли колье-пружины из металлизированного бисера, цепочки из ярких страз размером с монету, серьги и перстни из бисерных жгутов, скрученных в цветы, широкие кольца из необычных овальных бусин и миниатюрные серьги-пусеты для любителей небольших украшений.

Команда Beaded Breakfast рекомендует сочетать в одном образе сразу несколько изделий.

«Идея коллекции берёт начало в тренде на массивные украшения, который возник по окончании карантина: после месяцев заточения и зум-звонков как никогда хочется блистать офлайн. Настоящим кладезем вдохновения для дизайнеров Beaded Breakfast стали рекламные кампании ювелирных изделий 1960-х годов: колье из многоцветных камней в бриллиантовой огранке и ряды очень крупных бус, нанизанных на тонкие шеи моделей», – цитирует Wonderzine представителей бренда.

Приобрести новинки можно на официальном сайте бренда Beaded Breakfast.