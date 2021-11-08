Фабрика «Крестецкая строчка» выпустила лимитированную коллекцию столового текстиля, которая посвящена 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.

Над созданием линейки работала дизайнер Александра Георгиева. По ее словам, главным источником вдохновения для мастериц послужил дом-музей Достоевского в Старой Руссе Новгородской области.

«В доме воссоздана обстановка, которая окружала великого писателя и его семью. В столовой на обеденном столе лежит строчевая скатерть, вышитая много лет назад руками новгородских мастериц», – отметили представители фабрики в ее Instgram-аккаунте.

В коллекцию вошли украшенные ручной вышивкой льняные скатерти, столовые салфетки и чайный набор. В каждом изделии из линейки использованы элементы самобытных новгородских орнаментов. Узоры выполнены в традиционной технике «белым по белому»: «норвежский паук», «тарлата», «сновочный цветок», «решетка» и мережки «жучок» и «колышек», отмечает Buro 24/7.

«У Достоевского все герои пьют чай – и в «Бедных людях» Макар Девушкин, в «Братьях Карамазовых» – и Митя, и Иван, и Алёша, и Раскольников чаевничает. Чай у Достоевского – напиток метафизический, интимный, семейный. За чаепитием у Достоевского изливают душу и откровенничают. Чаепитие не терпело суеты, подразумевало неторопливость и наслаждение жизнью. Личный самовар Достоевского можно увидеть в его доме в Старой Руссе на столе, покрытом скатертью с крестецкой строчкой», – приводят «Новгородские ведомости» слова представителей фабрики.

Линейка выпущена ограниченным тиражом и доступна для покупки в шоуруме «Крестецкая строчка» в Санкт-Петербурге, а также на официальном сайте фабрики.