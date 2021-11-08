Armani beauty представили своего нового амбассадора – им стала известная бразильская трансгендерная модель и активистка Валентина Сампайо.

Девушка будет представлять бьюти-линейки бренда в 2022 году. Дебютная кампания Сампайо для Armani символично связана с запуском новой коллекции губных помад Lip Power – по словам модели, помада стала первым косметическим средством, которое она полюбила в детстве.

«Красная помада – косметическое средство, которое ассоциируется у меня с детством, им пользовалась мама. Помада всегда была для меня фаворитом для особых случаев, ведь макияж с красными губами символизирует праздник, женственность и красоту», – приводит Elle слова модели.

В своем заявлении Джорджо Армани назвал Валентину Сампайо волевой и решительной женщиной. Также дизайнер подчеркнул, что модель не боится говорить на важные темы.

«Armani Beauty – это мое видение того, какой должна быть красота сегодня: значимой и всеобъемлющей. Как и моя одежда, моя косметическая линейка направлена ​​на расширение прав и возможностей всех женщин, независимо от их культуры или национальности», – цитирует L’Officiel слова дизайнера.

Карьера Валентины Сампайо началась в 2016 году. Модель появилась на подиуме во время Недели моды в Сан-Паулу. В 2019 году она стала первой моделью-трансгендером Victoria’s Secret. С новым назначением Валентина Сампайо присоединится к другому амбассадору Armani Beauty – Кейт Бланшетт.