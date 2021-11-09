Немецкий спортивный производитель Puma представил новую зимнюю коллекцию одежды и обуви с характерным названием Winterized. В съемке рекламной кампании приняли участие музыкант Федук и молодая исполнительница хитов поколения Z – Дора.

В линии представлена практичная городская верхняя одежда, аксессуары, спортивные костюмы и зимние кроссовки. Цвета коллекции варьируются от сдержанного темно-зеленого для мужских моделей до нежного светло-розового для женских. Удлиненные пуховики созданы из водоотталкивающих и непродуваемых материалов, оснащены большими вместительными карманами и высоким воротником для дополнительной защиты от ветра. В дополнение к удлиненным пуховикам бренд выпустил новую модель обуви, которую можно смело носить в самую холодную погоду.

Кроссовки PUMA X-Ray 2 Square Mid сделаны специально для зимних условий – обувь оснащена протекторной подошвой, обеспечивающей сцепление с поверхностью, непромокаемая верхняя часть выполнена из тканей и деталей с теплым синтетическим наполнителем. На модели расположены специальные петли для дополнительной фиксации шнурков. PUMAWINTERIZED уже доступна на сайте бренда.