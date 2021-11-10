Victoria’s Secret объявил о новом сотрудничестве – его лицом стала американская модель и трендсеттер Хейли Бибер.

«Мы рады объявить, что модель и активистка Хейли Бибер стала новым членом #VSCollective. Она присоединится к постоянно растущей группе партнеров-новаторов, которые разделяют нашу страсть к позитивным изменениям», – говорится в подписи к посту в Instagram-аккаунте бренда.

В новой рекламной кампании Хейли позирует в белом комплекте с черным кружевом, таком же фиолетовом наборе и розовом образе с красной окантовкой из лимитированной капсулы Victoria's Secret, пишет Buro 24/7.

«Я очень рада быть в компании удивительных женщин, многие из которых вдохновляли меня своими историями. Я с нетерпением жду возможности помочь Victoria’s Secret внести позитивные изменения», — поделилась девушка.

Назначение Бибер вызвало противоречивую реакцию поклонников марки. Дело в том, что в этом году Victoria’s Secret объявил о том, что больше не будет устраивать ежегодное шоу со своими знаменитыми «ангелами». Вместо этого компания решил сфокусироваться не на внешности девушек, а на их достижениях. К сотрудничеству марка пригласила представительниц самых разных профессий, в числе которых актриса Приянка Чопра, футболистка Меган Рапино, адвокат Палома Эсслер и представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, отмечает Vogue UA.

Однако несмотря на громкие слова и многочисленные инициативы по продвижению бодипозитива, Victoria's Secret в очередной раз выбрали в качестве своего амбассадора стройную модель.