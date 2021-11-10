Дэниел Ли покидает пост креативного директора Bottega Veneta, который он занимал с 1 июля 2018 года. За это время британскому дизайнеру удалось вернуть интерес к бренду, создать несколько знаковых аксессуаров и полностью переосмыслить имидж марки.

Решение об увольнении Ли в пресс-релизе Kering названо «совместным». О дальнейших планах бренда будет объявлено в ближайшее время. Имя нового креативного директора марки пока неизвестно.

«Моя работа в Bottega Veneta была прекрасным опытом. Я благодарен за работу с исключительной командой и хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне создавать мое видение. Спасибо Франсуа-Анри Пино за его поддержку – и за возможность стать частью истории Bottega Veneta», – прокомментировал принятое решение сам дизайнер.

«Я очень благодарен Дэниелу за то, что он привнес в бренд свою энергию и страсть. Его личное видение сделало наследие Дома актуальным для сегодняшнего дня и вернуло его в эпицентр моды. Я хотел бы лично поблагодарить его за главу в длинной истории Дома, которую он написал», – добавил Франсуа-Анри Пино, генеральный директор холдинга Kering.

В Bottega Veneta Дэниел Ли сменил Томаса Майера. До этого он работал в Céline под руководством Фиби Файло, а также в Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan.