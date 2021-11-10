Сервис для покупок ​Яндекс.Маркет сообщил о запуске нового направления – теперь он также предлагает пользователям возможность купить одежду, обувь и аксессуары. Для развития этой категории компания обновила интерфейс, создала отдельные зоны на складе в подмосковном Софьине для правильного хранения, а также внедрила быстрые возвраты и частичный выкуп товаров.

Сейчас на маркетплейсе уже представлены бренды из разных ценовых сегментов, включая adidas, Zolla, Jog Dog, Under Armour, Calvin Klein, Lacoste, Levi’s, Sela, Zarina, FiNN Flare, Jack Wolfskin, Kerry и Tamaris.

Одежду можно заказать на дом или забрать в пункте выдачи заказов или постамате. Вещи можно примерить – в пунктах работают примерочные, а курьер может подождать 15 минут. Пока частичные возвраты и примерки доступны только в Москве и Санкт-Петербурге и для товаров со складов «Маркета». В будущем сервис будет расширяться и в других городах.

В компании рассчитывают, что в будущем продажа одежды и обуви станет одним из главных драйверов роста бизнеса Маркета, а доля категории дойдет примерно до 20% в товарообороте всех сервисов электронной коммерции Яндекса. Ставку в том числе планирует сделать на премиальный сегмент.Сейчас на площадке маркетплейса собрано почти 21 миллион предложений от более 18 тысяч магазинов-партнеров.

Направление возглавила Дарья Золотухина, которая до этого отвечала за маркетинг в бизнес-группе e-com и ridetech Яндекса. Помимо одежды и обуви, она теперь руководит категориями спортивных и детских товаров, а также собственными торговыми марками (СТМ) сервиса.