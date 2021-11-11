Бренд Uniqlo представил новую совместную коллекцию с дизайнером Джонатаном Андерсоном. Источником вдохновения для нее стали безмятежный загородный отдых и популярные детские книги писательницы Беатрис Поттер о Кролике Питере, пишет Buro 24/7.

В коллаборацию вошли 30 предметов гардероба с элементами в классическом для Объединенного королевства стиле, включая тартан и подчеркнуто заметные стежки. Хлопковые футболки с принтами, домашние платья из трикотажа, вязаные кардиганы, флисовые свитшоты и куртки, пижамы из клетчатой фланели и носки, а также одеяла и декоративные подушки – все выдержано в мягкой осенней и зимней гамме и обладает мягкими линиями.

«В этой коллекции мне действительно хотелось передать настроение этого сезона. Я хотел чего-то очень осеннего и что также было похоже на типичную британскую осень за городом. Чтобы одежда была удобной и выглядела немного винтажной, в каком-то смысле уютной», – приводит Wonderzine слова Андерсона.

Некоторые вещи украшены принтами с изображением кроликов Питера и Бенджамина из книг Поттер, давно ставшие классикой английской литературы. Ее истории про симпатичных зверюшек максимально убедительно воплощают идею британского уюта.

Коллекция поступит в продажу в декабре в избранных магазинах бренда и онлайн.