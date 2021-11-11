Петербургский бренд St.Friday Socks и Megogo Audio выпустили коллекцию, посвященную 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Новая линейка носков обыгрывает знакомые литературные сюжеты с помощью мультяшных котов.

В линию вошли пять пар носков с уникальным дизайном, отсылающим к ключевым произведения писателя. «Мы хотели подойти к сложным темам с непривычной стороны – попытались сделать их более ясными и понятными. Вместо драмы у нас на носках комические персонажи – котики в образе героев Достоевского», – рассказал основатель St.Friday Socks Сергей Тонков.

Яснее всего считываются сцены из «Преступления и наказания» и портрет «Игрока». «Муки счастья» обыгрывают слова Наташи Ихменевой из «Униженных и оскорбленных», изображая запойного кота. Пушистый обжора с носков «Все дозволено» намекает на приписываемое «Братьям Карамазовым» выражение «Если Бога нет, то всё дозволено». Дословно эта фраза не встречалась в романе, но ее использовал Жан-Поль Сартр в лекции «Экзистенциализм – это гуманизм» с обобщенной ссылкой на Достоевского. Особняком стоит кошачье воплощение Николая Ставрогина из «Бесов», что иронически прикладывает палец к виску в стиле мема «Think about it».

St.Friday Socks снабдили описания носков на сайте краткими очерками о сюжете романов. Так что те, кто с ними знаком, могут вспомнить прочитанное, а остальные наверняка обратят более пристальное внимание на работы классика.

Обладателей носков из новой коллекции ждет бонус от медиасервиса Megogo – бесплатный доступ к разделу «Аудио» в мобильном приложении. Там собрано более 30 000 аудиокниг и подкастов. Также бренды сделали специальную подборку аудиокниг «Литературная коллекция St.Fridays Socks», в которую вошли отечественные классические и современные произведения.

Носки из новой коллекции выпущены в двух размерах – 38-41 и 42-46. Стоимость одной пары составляет 399 рублей, а полный набор из пяти пар обойдется в 1 501 рубль. Приобрести их можно на сайте бренда.