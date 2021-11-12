Московский концепт-стор Aizel показал новый сезонный лукбук, в котором собраны актуальные образы для тех, кто не боится меняться и экспериментировать.

Среди представленных брендов – Jacquemus, Balenciaga, Gucci, Dior, Acne Studios, The Mannei, Khaite, Prada, Alexander Wang и многие другие. Их можно рассмотреть в новой съемке, который организовала команда маркетплейса.

Модели Катя Феофанова и Катя Пак позировали фотографу Давиду Маркосяну. Девушки примерили луки на любой случай жизни: от предновогодней вечеринки до важных переговоров. Стилизовала съемку Анна Семенова.

Все вещи можно найти в московском концепт-сторе на Столешниковом переулке, мобильном приложении и на сайте Аizel.

Аizel – знаковый концепт-стор на мировой модной карте под началом Айсель Трудел, одной из самых влиятельных людей в индустрии, по мнению Business of Fashion. Начиная с 2002 года, команда Аizel привозит в Россию десятки новых модных брендов, а также знакомит своих покупателей с избранными российскими дизайнерами.