Популярный сериал «Игра в кальмара» уже закончился, но оставил после себя очень яркий след. Помимо фееричной славы от актерской игры, главным героям картины начали сыпаться различные коммерческие предложения из мира моды. Так, исполнитель одной из главных ролей в сериале Ли Джон Джэ стал новым амбассадором бренда Gucci.

«Его талант в сочетании с его очень личным и определенным взглядом на моду близок таким ценностям Gucci, как инклюзивность и самовыражение», – цитирует Elle пресс-релиз итальянской марки.

В съемке Gucci Ли Джон Джэ сменил зеленый спортивный костюм игрока номер 456 на несколько элегантных двоек авторства Алессандро Микеле. Актер позировал в классических брючных костюмах: черном с перьевой накидкой, изумрудном из бархата и темно зеленом с брендированным блейзером.

Вместе с Джаредом Лето, Флоренс Уэлч, Дакотой Джонсон Джон Джэ будет участвовать в рекламных кампаниях и запусках Gucci, а также появляться на красных дорожках светских событий и премьер в костюмах бренда, отмечает Instyle.

Ли Джон Джэ – не единственный новый друг Gucci. Актриса Шин Мин А из нового проекта Netflix «Приморская деревня ЧаЧаЧа» тоже стала амбассадром марки. В своей дебютной для Gucci съемке она появилась в укороченном жакете, брюках и жокейских сапогах.