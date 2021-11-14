Российская торговая сеть магазинов обуви «Эконика» выходит на рынок товаров для дома. Компания запустила продажу изделий под брендом Ekonika home.

В дебютную коллекцию нового направления вошла не только домашняя обувь и пледы – товары, которые являются логичным продолжением базовой коллекции марки – но и совершенно новые категории. Так на сайте «Эконики» говорится о появлении в ассортименте фарфоровой посуды и масок для сна. Позже компания планирует добавить ароматы для дома, пишет New Retail.

По словам представителя бренда, товары будут произведены из натуральной кожи, кашемира, шерсти, атласа. Ekonika home заняла ценовой сегмент «средний плюс», как и основной продукт компании – обувь, сообщила Ирина Зуева. Например, плед из кашемира и шерсти будет стоить 17 тыс. рублей, носки – 5–6 тыс. рублей, домашняя обувь – от 10 тыс. рублей, десертная тарелка – от 2 тыс. рублей.

Направление Ekonika home было запущено в 36 магазинах сети. На первом этапе коллекция товаров для дома разместится в общем пространстве обувного ретейлера, предметы и вещи из коллекции появятся на соседних полках с обувью и аксессуарами. Если линейка будет пользоваться спросом, компания выделит в своих магазинах специальные зоны для коллекции Ekonika Home, отмечает Shoes Report.

По словам представителей «Эконика», выход в новую нишу – следствие пандемии – в условиях изоляции люди стали больше проводить времени дома и увеличили свои траты на товары для дома.

«В последний год наш привычный образ жизни сильно поменялся! Мы все реже ходим на публичные мероприятия и чаще работаем из дома, который превратился в офис и стал островком безопасности и стабильности. Именно поэтому в новом сезоне дизайнеры бренда Ekonika уделили огромное внимание работе над новой линией аксессуаров для дома Ekonika home. Это коллекция об уюте, ощущении защищённости, гармонии и заботы о себе», – говорится на сайте компании.