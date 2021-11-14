Karl Lagerfeld выпустит новую коллекцию в сотрудничестве с Карой Делевинь. Коллаборация получит название Cara Loves Karl Loves Cara. Она посвящена дружбе между девушкой и Карлом Лагерфельдом, пишет Buro 24/7.

Кара была одной из любимых моделей и бесспорных муз легендарного креативного директора Chanel и Fendi. Поэтому ее сотрудничество с брендом Karl Lagerfeld – не просто очередная модная коллаборация, а глубоко личная история.

«Он верил в меня, когда многие отказывались – и даже я сама. Он был визионером и гением, но прежде всего – моим дорогим другом. Один из главных уроков, который мне преподал Карл, – всегда оставаться собой. Верить моим инстинктам. Не подстраиваться под окружающих. То, что я узнала от него, навсегда изменило направление моей жизни», – приводит Harper’s Bazaar слова Делевинь.

Дизайнер описывал модель как «Чарли Чаплина в мире моды». «Она в некотором роде гений, как персонаж немого кино», – сказал однажды Карл. Первый показ Chanel после смерти дизайнера открывала именно Кара. В финале шоу она не смогла сдержать слез.

Коллекция будет создана из экологически чистых материалов. Особое внимание при ее производстве будет уделено гендерно-нейтральным вещам.

Cara Loves Karl Loves Cara поступит в продажу в сентябре 2022 года.