Мир моды притягивает и завораживает, не оставляя равнодушных. А показы дизайнеров по всему миру превращаются в незабываемые шоу и самые громкие события. Вечные вопросы: «Что с чем носить? Какие тренды ждут нас в новом сезоне? Каким сочетаниям отдать предпочтение?», всегда волнуют наши сердца. Отличная возможность первыми узнать все о трендах нового сезона, открыть для себя новых дизайнеров и окунуться в мир светской жизни столицы – посетить неделю моды Estet Fashion Week.

С 18 по 24 ноября гостей ждет атмосфера грандиозного и знакового события fashion индустрии в рамках 20-го юбилейного сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

С 2011 года на подиуме EFW проходят знаковые показы ведущих дизайнеров одежды и ювелирных домов. За это время свои коллекции представили дизайнеры России, Италии, Франции, Венгрии, Израиля, Туниса, Белоруссии и других стран. А постоянными гостями замечены такие иконы стиля, как Оксана Федорова и Наталья Подольская.

В этом сезоне Неделя моды откроется показом коллекции для тех, кто любит и умеет жить, работать, отдыхать, и путешествовать! Для тех, кто любит спорт, шик, и, конечно же, никогда не выходящую из моды элегантность, и простоту, помноженную на доступность, универсальность и практичность, от звездного дизайнера и певицы Анжелики Агурбаш.

Специальным сюрпризом юбилейной недели, который не оставит равнодушными ни гостей, ни экспертов показа станет презентация новой коллекции ювелирных и часовых брендов Gevorkyan и Philippe de Cheron.

А также нас ждут показы постоянных резидентов George Black, Naz Maer, Ивана Рыбникова, Kristina Kibovskaya, Надежды Шибиной, Ирины Шарлау, Mersedes De Alba, Кенгуру, Lana2 Rock и многих других.

Среди звездных гостей недели EFW будут Алена Блин, Оксана Фёдорова, Ксения Новикова vj Арчи (Артур Цветков), Меседа Багаудинова, Сергей Филин, Мариам Мерабова, Нодар Ревия, Эвелина Бледанс, Алена Водонаева и не только.