Ювелирный бренд SOKOLOV запустил рекламную кампанию, которая должна стать первой из нескольких в рамках продвижения его новой креативной концепции. Лицом проекта стала телеведущая Регина Тодоренко.

В рамках кампании марка расскажет о собственном производственном комплексе, а также анонсирует предстоящие скидки на ювелирные украшения. В ироничном ролике героиня в гламурном образе сообщает, что «её заводит тот, у кого есть завод… и скидки», пишет Sostav.ru. Реклама приурочена к акции в магазинах Sokolov, в мобильном приложении и на сайте – на все украшения действует скидка от 40%.

В соцсетях новое промо встретили с разочарованием – в комментариях к публикации ролика в официальном аккаунте SOKOLOV в Instagram бренд обвинили в поддержке домашнего насилия из-за выбора Регины Тодоренко в качестве лица рекламной кампании.

Пользователи вспомнили скандал с участием телеведущей – в апреле 2020 года в проекте People Talk она заявила, что женщины должны сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. В результате девушка потеряла несколько рекламных контрактов, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года». Тодоренко извинилась, а в Sokolov в ответ на критику заявили, что «ценят умение исправляться, признавать свои ошибки, меняться к лучшему».