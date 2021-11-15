Кино всегда было невероятно важным источником вдохновения для Миуччи Прада. Влияние кинематографа прослеживается и в коллекциях, и в кампейнах марки, главными героями которых часто становятся голливудские звезды первой величины.

Новая рождественская реклама Prada не стала исключением: сверкающие сумки, расшитые стразами платья и другие вещи из праздничной коллекции появляются на фоне заснеженных сюрреалистичных пейзажей Лос-Анджелеса, отмечает Buro 24/7 UA.

Над сценарием ролика работала режиссер и сценарист Мэри Хэррон, известная по фильмам «Я стреляла в Энди Уорхола», «Американский психопат» и «Непристойная Бэтти Пейдж».

Видео под названием A Midwinter’s Night Dream снял модный фотограф Глен Лачфорд, сотрудничающий с Prada еще с 1990-х годов. В ролике рассказывается фантастическая история четырех героев, которыми стали молодые актеры – Джулия Гарнер из проекта Netflix «Изобретая Анну», исполнительница главной роли в сериале «Неортодоксальная» Шира Хаас, Луи Партридж и Тейлор Рассел, пишет Harper’s Bazaar.

Мини-фильм создан с использованием самых современных технологий. Например, The Volume была придумана для сериала «Мандалорец» и представляет собой своеобразный кокон из сияющих LED-экранов, который создает уникальные визуальные эффекты.

В праздничную коллекцию, представленную в фильме, вошли новые версии знаковых вещей Prada: например, усыпанные сияющими кристаллами платья, юбки и топы и сумка Cleo из металлизированной кожи.