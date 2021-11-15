Спустя несколько дней после новости о внезапном уходе Дэниела Ли с поста креативного директора Bottega Veneta бренд назвал имя дизайнера, который займет его место: стал 37-летний бельгиец Матье Блази, ранее занимавший пост дизайн-директора итальянской марки.

Объявляя о кадровых перестановках в модном Доме, Франсуа-Анри Пино сказал: «Я убежден, что благодаря большому опыту и широкому культурному кругозору Матье сможет привнести свой особый вклад в дело продолжения наследия бренда».

Как пишет mcmag.ru, в мире моды Блази уже давно пользуется всеобщим уважением и симпатией. До того, как присоединиться к команде Bottega Veneta, он работал над мужскими и женскими коллекциями в Calvin Klein, был главой дизайн-отдела Céline, занимался артизанальной линией в Maison Margiela и руководил мужским отделением в Raf Simons.

«Матье Блази – необычайно талантливый человек, и я рад возложить на него руководство нашим роскошным домом. Bottega Veneta всегда ассоциировалась с мастерством и оригинальным творчеством. Назначение Матье еще больше повысит актуальность нашего бренда в современном мире и ускорит наш рост, сохраняя при этом ценности, лежащие в основе Bottega Veneta», – приводит Esquire слова генерального директора Bottega Veneta Лео Ронгоне.

Свою первую коллекцию в рамках новой должности Блази представит на Неделе моды в Милане в феврале 2022 года.

Напомним, уход Дэниела Ли с поста стал «совместным решением» дизайнера и люксового конгломерата Kering. Он занимал должность креативного директора Bottega Veneta с 2018 года – за это время ему удалось создать из старой люксовой марки, существовавшей как будто вне модного поля, один из наиболее обсуждаемых брендов.