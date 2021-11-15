Онлайн-магазин Front, объединивший дизайнеров, которые опираются в своей работе на народные и ремесленные традиции, и Российский этнографический музей во второй раз запускают инициативу «Народный Front». Как и прежде, основная задача коллаборации – привлечь внимание к уникальной коллекции музея, а также продемонстрировать современность народного костюма.

Дизайнеры изучили экспонаты фондов вместе с экспертами и хранителями, а затем создали тематические мини-капсулы из трех вещей: коллекция Sasha Gapanovich посвящена саамскому костюму и природе Севера, «Ornamentы» Любы Тепцовой – орнаментам и костюмам старообрдядцев; «Со-Бытие» – костюмам каракалпаков; «Миша» – взаимопроникновению культур Русского Севера и тюркскому и узбекскому костюму.

«Проект с Front позволяет музею погрузиться в процесс создания, а не только фиксировать и наблюдать этот процесс в исторической перспективе. Музей становится частью традиции как институция, он создает и интерпретирует наследие, представляя его публике. Ведь часто говорят теперь о наследии настоящего и наследии для будущего», – рассказала директор музея Юлия Купина.

На основании выставочных коллекций были разработаны коммерческие коллекции – вещи выпущены ограниченным тиражом и будут продаваться исключительно на сайте проекта Front.