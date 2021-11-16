Еще в конце мая стало известно, что Гарри Стайлз зарегистрировал торговую марку для собственного бренда косметики. Он получил название Pleasing – и сейчас наконец состоялся его запуск.

В Instagram появился аккаунт марки, в котором пока всего 9 постов. Часть из них – черно-белая рекламная кампания, часть – новая съемка самого музыканта для журнала Dazed, приуроченная к запуску линейки, а оставшиеся – это фото самих продуктов. Пока на этих фото изображены осветляющая сыворотка для лица и крем для кожи вокруг глаз, в состав которого входит натуральная брусника, бамия и гиалуроновая соль, отмечает Buro 24/7 UA. Главным элементом линейки станут цветные лаки для ногтей – в черном, бежевом, розовом и белом оттенках – в треугольных флаконах со сферическими жемчужными крышками. К ним можно будет приобрести наклейки для дизайна с буквами.

Подогревает интерес к запуску и сам Гарри Стайлз, периодически появляясь на публике в мерче Pleasing. Поклонники также заметили рекламные щиты бренда по всему Лондону.

Также известно, что брендом вместе со Стайлзом, который заявлен директором компании, занимается его близкая подруга и бывший ассистент Эмма Спринг. «Мы основаны в 2021 году Гарри Стайлзом, и наша миссия — выпускать продукты, которые удивляют и стирают границы», – цитирует Harper’s Bazaar официальное заявление о запуске Pleasing.

Цена на бьюти-продукты Pleasing варьируется от $20 до $65, косметика доступна для предварительного заказа на сайте марки и поступит в продажу 29 ноября.