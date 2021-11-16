Петербургский бренд MY812 представил новогоднюю коллекцию. Она посвящена празднику, который каждый может устраивать себе каждый день. Кампейн мини-коллекции больше напоминает дружеское застолье – съемка прошла в дома у создательницы бренда Альбины Зуевой, в роли гостей вечеринки – друзья марки, отмечает Собака.ру.

В новогоднюю капсулу MY812 вошло 5 новых моделей – 3 вечерних платья и один комплект, состоящий из брюк палаццо и блузы с драпировкой на талии. Среди ключевых элементов дропа – фирменная форма корсета бренда с плотной посадкой по талии и мягкой формой вдоль линии бёдер, повторяющей форму тела. На этот раз оно выполнено из фактурного плотного хлопка приятного кремового оттенка, прекрасно держит форму и надежно фиксируется по бокам шнуровкой.

Кроме того, встречать праздники дизайнер предлагает в шелковом мини-платье с открытой спиной и миди-варианте со сборками на рукавах – уже ставшие узнаваемыми силуэты бренд перевыпускает в новых материалах и цветах, пишет Buro 24/7.

Коллекция уже доступна на сайте и в студиях MY812 в Москве и Санкт-Петербурге.