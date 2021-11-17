Cartier запустил праздничную кампанию «Love is All» («Любовь – это все»). Ювелирный бренд представил видео, которое прославляет самые теплые чувства: любовь, красоту, умение делиться, благодарность и взаимопонимание.

Героями проекта стали Моника Беллуччи, Элла Балинска, Мариякарла Босконо, Хатия Буниатишвили, Лили Коллинз, Гольшифте Фарахани, Мелани Лоран, Трой Сиван, Уиллоу Смит, Аннабелль Уоллис, Джексон Ван и Мэйси Уильямс.

В новом фильме Cartier знаменитые друзья ювелирного Дома поют и танцуют под под популярную песню 1970-х годов «Everybody’s got to live together» Роджера Гловера и Ронни Джеймса Дио. Тем самым они и бренд демонстрируют, что несмотря ни на что нужно жить так, как будто бы каждый день у вас праздник.

«Этот фильм знаменует собой уникальную возможность поговорить о любви и связях, которые объединяют нас всех. Мы начинаем праздничный сезон. В этот период всех людей объединяет желание собраться вместе. Именно поэтому мы пригласили друзей нашего ювелирного Дома, которые уже стали частью семьи Cartier», – приводит слова Арно Карреза, старшего вице-президента и директора по маркетингу бренда.

Свою новую кампанию Cartier называют «празднованием всеобъемлющей и вечной любви». Ролик сняла британский режиссер и модный фотограф Шарлотта Уэльс.

Посмотреть ролик можно по ссылке.