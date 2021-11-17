25 ноября состоится шестая практическая конференция о цифровой трансформации индустрии моды и красоты Fashion Dive.

Мероприятие пройдет оффлайн в центре Москвы.

В программе мероприятия практические мастер-классы, панельные дискуссии и беседы с трендсеттерами рынка.

Обсудим:

Новый язык коммуникации и продвижение fashion- и beauty-брендов

Роли маркетплейсов в системе продаж брендов

Адаптацию рынка к новый ценностям: апсайкл-производство, устойчивую моду и осознанное потребление

Омниканальный маркетинг

Стратегии устойчивого развития для бизнеса индустрии моды и красоты

Подробная программа на сайте конференции.

Спикеры и эксперты конференции:

Максим Агаханов, директор по маркетингу, Henderson

Инна Бабич, руководитель E-Commerce направления группы компаний Ersta

Анна Бикчурова, Байер, ex: LVMH, Bosco di Ciliegi

Евгений Горцев, E-commerce эксперт, Соавтор подкаста Fashion прокачка, Куратор мастерской FD

Ануш Гаспарян, соучредитель и коммерческий директор, Fashion Consulting Group

Стас Коробочка, Руководитель направления Omni-channel, Эконика

Артём Кузьмичёв, руководитель бизнес-группы "Одежда, обувь, аксессуары", СберМегаМаркет

Александр Кулёв, E-commerce director, Crocs

Яна Паршутина, ex. CMO, Butik.ru, KupiVIP.ru

Анастасия Пиорунская, Бренд-директор, Urban Tiger

Наталья Подберезная, Руководитель клиентского сервиса, Глория Джинс

Станислав Принцман, Директор по электронной коммерции, Thomas Münz

Андрей Смурыгов, основатель, AdSensor

Ирина Ткачук, руководитель отдела методологии, MD Аудит

Григорий Френкин, заместитель генерального директора, PickPoint

Юрий Фомин, Head of eCommerce, ex. Ralf Ringer

Ольга Штейнберг, Управляющий директор Sees Group, автор Fashion прокачка

Анна Яковлева, генеральный директор, eSolutions

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Дата: 25 ноября

Время проведения: 10:00 — 17:00

Место проведения: Москва, ул.Шаболовка, 31Г, арт-центр Exposed

Организатор: Sees.Group

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