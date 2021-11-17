25 ноября состоится шестая практическая конференция о цифровой трансформации индустрии моды и красоты Fashion Dive.

Мероприятие пройдет оффлайн в центре Москвы.

В программе мероприятия практические мастер-классы, панельные дискуссии и беседы с трендсеттерами рынка.

Обсудим:

  • Новый язык коммуникации и продвижение fashion- и beauty-брендов
  • Роли маркетплейсов в системе продаж брендов
  • Адаптацию рынка к новый ценностям: апсайкл-производство, устойчивую моду и осознанное потребление
  • Омниканальный маркетинг
  • Стратегии устойчивого развития для бизнеса индустрии моды и красоты

Подробная программа на сайте конференции.

Спикеры и эксперты конференции:

  • Максим Агаханов, директор по маркетингу, Henderson
  • Инна Бабич, руководитель E-Commerce направления группы компаний Ersta
  • Анна Бикчурова, Байер, ex: LVMH, Bosco di Ciliegi
  • Евгений Горцев, E-commerce эксперт, Соавтор подкаста Fashion прокачка, Куратор мастерской FD
  • Ануш Гаспарян, соучредитель и коммерческий директор, Fashion Consulting Group
  • Стас Коробочка, Руководитель направления Omni-channel, Эконика
  • Артём Кузьмичёв, руководитель бизнес-группы "Одежда, обувь, аксессуары", СберМегаМаркет
  • Александр Кулёв, E-commerce director, Crocs
  • Яна Паршутина, ex. CMO, Butik.ru, KupiVIP.ru
  • Анастасия Пиорунская, Бренд-директор, Urban Tiger
  • Наталья Подберезная, Руководитель клиентского сервиса, Глория Джинс
  • Станислав Принцман, Директор по электронной коммерции, Thomas Münz
  • Андрей Смурыгов, основатель, AdSensor
  • Ирина Ткачук, руководитель отдела методологии, MD Аудит
  • Григорий Френкин, заместитель генерального директора, PickPoint
  • Юрий Фомин, Head of eCommerce, ex. Ralf Ringer
  • Ольга Штейнберг, Управляющий директор Sees Group, автор Fashion прокачка
  • Анна Яковлева, генеральный директор, eSolutions

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Дата: 25 ноября

Время проведения: 10:00 — 17:00

Место проведения: Москва, ул.Шаболовка, 31Г, арт-центр Exposed

Организатор: Sees.Group

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