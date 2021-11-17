25 ноября состоится шестая практическая конференция о цифровой трансформации индустрии моды и красоты Fashion Dive.
Мероприятие пройдет оффлайн в центре Москвы.
В программе мероприятия практические мастер-классы, панельные дискуссии и беседы с трендсеттерами рынка.
Обсудим:
- Новый язык коммуникации и продвижение fashion- и beauty-брендов
- Роли маркетплейсов в системе продаж брендов
- Адаптацию рынка к новый ценностям: апсайкл-производство, устойчивую моду и осознанное потребление
- Омниканальный маркетинг
- Стратегии устойчивого развития для бизнеса индустрии моды и красоты
Подробная программа на сайте конференции.
Спикеры и эксперты конференции:
- Максим Агаханов, директор по маркетингу, Henderson
- Инна Бабич, руководитель E-Commerce направления группы компаний Ersta
- Анна Бикчурова, Байер, ex: LVMH, Bosco di Ciliegi
- Евгений Горцев, E-commerce эксперт, Соавтор подкаста Fashion прокачка, Куратор мастерской FD
- Ануш Гаспарян, соучредитель и коммерческий директор, Fashion Consulting Group
- Стас Коробочка, Руководитель направления Omni-channel, Эконика
- Артём Кузьмичёв, руководитель бизнес-группы "Одежда, обувь, аксессуары", СберМегаМаркет
- Александр Кулёв, E-commerce director, Crocs
- Яна Паршутина, ex. CMO, Butik.ru, KupiVIP.ru
- Анастасия Пиорунская, Бренд-директор, Urban Tiger
- Наталья Подберезная, Руководитель клиентского сервиса, Глория Джинс
- Станислав Принцман, Директор по электронной коммерции, Thomas Münz
- Андрей Смурыгов, основатель, AdSensor
- Ирина Ткачук, руководитель отдела методологии, MD Аудит
- Григорий Френкин, заместитель генерального директора, PickPoint
- Юрий Фомин, Head of eCommerce, ex. Ralf Ringer
- Ольга Штейнберг, Управляющий директор Sees Group, автор Fashion прокачка
- Анна Яковлева, генеральный директор, eSolutions
Для участия в мероприятии необходима регистрация.
Дата: 25 ноября
Время проведения: 10:00 — 17:00
Место проведения: Москва, ул.Шаболовка, 31Г, арт-центр Exposed
Организатор: Sees.Group
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