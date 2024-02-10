Бренд Charmstore выпустил первую часть коллекции Heartbreaker ко Дню святого Валентина. Платья макси, мини-платья, кардиганы, джемперы и струящиеся атласные костюмы в силуэтах из мягкого джерси. Акценты расставлены легким ажурным узором.

Черный цвет олицетворяет глубину и страсть, белый - чистоту и искренность, а розовый - нежность и романтику. Мотив всей коллекции - любовь и ее сила, которая проявляется в людях, их сострадании друг к другу, привязанности и улыбках.

Charmstore - бренд женской одежды с собственным производством в Ростове-на-Дону, который был основан в 2018 году. В коллекциях вы можете найти стильную базовую одежду, собрав актуальные тренды, которые выполнены из высококачественных материалов.

Фото предоставлены компанией.