Trend Island подготовил тематическую подборку ко Дню святого Валентина: футболки и пальто от Nikonorova, толстовки от Nikifilini, кардиганы цвета фуксии от BRMSK, нижнее белье от Blízhe, Elle Land и Petra, сумки-сердечки Arny Praht, подвески от Nola и Petite Perle, броши и свечи от Oohm Home и многое другое.

В День святого Валентина любой посетитель сможет попасть в объектив камеры KISS CAM, как в любимом романтическом фильме, а его фотографии будут демонстрироваться на большом экране в течение всего дня. Кроме того, будет организована театральная зона, где профессиональные актеры будут читать посетителям стихи о любви.

Посетители также смогут признаться в своих чувствах к партнеру со "сцены". За свою смелость они получат от TI сладкую благодарность.

Фото предоставлены компанией.