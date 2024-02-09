Lilia Fisher, люксовый бренд, специализирующийся на эксклюзивных головных уборах, стал лауреатом премии Global Excellence Awards 2023 журнала LUXlife Magazine. Эта престижная награда седьмой год подряд присуждается за энтузиазм и инновации на рынках предметов роскоши по всему миру.

Выбор был сделан беспристрастным международным коллективом, имеющих опыт работы в самых разных областях, таких как бизнес, экономика, политика, средства массовой информации, история и образование. Жюри оценило номинантов по их приверженности делу, экспертизе и новаторству.

"Наша исследовательская и судейская команда не берет в расчет размер компании или ее оборот. Роскошь — это многогранная концепция, обозначаемая скорее качеством, мастерством и престижем, нежели сухими цифрами", - комментирует глава исследовательской группы, Джереми Рой.

Ожидается, что к концу 2023 года общий объем продаж сектора роскоши достигнет 1,2 трлн долларов. Компании этого сектора продолжают демонстрировать устойчивость во времена экономического спада и восстановления после международных кризисов. Сектор постоянно развивается и требует проницательных бизнес-лидеров с четким видением, способных оставаться конкурентоспособными. Бренды, которые устанавливают диалог с молодыми поколениями и учатся апеллировать к современным социальным ценностям, становятся мировыми лидерами в сфере роскоши. Lilia Fisher продемонстрировала именно эти способности, а также исключительное качество изделий, экспертный брендинг и непревзойденное клиентский сервис, что сделало компанию достойным лауреатом престижной награды.