Бренд muliér открыл поп-ап на третьем этаже универмага "Цветной", где до 3 марта 2024 года посетители смогут примерить бестселлеры из культовой капсулы Business Bitch и познакомиться с весенней коллекцией бренда "Главное - внутри".

Для нового сезона дизайнеры выбрали лаконичный крой, сдержанную палитру и трепетное отношение к деталям. В оформлении пространства использованы фирменные цвета бренда - насыщенный синий и белый. Здесь также есть фотозона с фразой-посланием и небольшой экспозицией фотографий со съемок.

Клиентский день muliér состоится 10 февраля. Гости встретятся с приглашенным персональным стилистом Татьяной Никейцевой, которая поможет им выбрать актуальный комплект из весенней коллекции.

Фото предоставлены компанией.