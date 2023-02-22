В пятницу, 17 февраля 2023 года состоялся заключительный день международной выставки легкой промышленности Fashion Style Russia.

В четвертый день выставки Fashion Style Russia на площадке «Подиум» состоялось самое большое количество подиумных показов.

Свои коллекции представили бренды Topo Вambino (Наталия Рязанцева), Janavesna (Яна Васенева), Angela Mikey (Инна Михайлова), «Котофей» (осень и зима), Liqlo Kida Wear (Татьяна Колесова и Ирина Шумейко), Leya.me (Светлана Злотникова), Lisavet (Елизавета Ананьева и Юлия Ананьева), Grape by Yuliya Anodina (Юлия Анодина), «Перо Сойки», Devusi (Светлана Терешина).

На площадке «Проект» была организована дискуссия «Недетские проблемы у детского сегмента модного рынка России?». Модератором выступила Елена Письменская, кандидат физико-математических наук, MBA, эксперт в области ассортиментного управления по категориям, торговли на маркетплейсах, создании новых и развитии существующих брендов детской одежды.

Екатерина Счастливая, представитель PodiumKids;

Анастасия Шишкина, основатель бренда одежды для подростков Ad Astra lab;

Ирина Семенова, представитель бренда Jerry Berry;

Наталия Рязанцева, представитель бренда Topo Bambino.

На круглом столе «Отраслевое образование: шаг к производству» модератором стал Евгений Румянцев, ректор ИВГПУ.

В числе его участников были:

Олег Кащеев, помощник ректора РГУ им А.Н. Косыгина, кандидат психологических наук, профессор;

Анна Фокина, доцент, кандидат технических наук, директор Технологического института текстильной и легкой промышленности РГУ им А.Н. Косыгина;

Ирина Леденева, профессор, директор Института дополнительного образования РГУ им А.Н. Косыгина;

Сергей Щербаков, к.т.н., руководитель образовательно-производственного кластера легкой промышленности Санкт-Петербурга «Промтехдизайн-КТМУ»;

Ольга Рувинская, эксперт кожевенной отрасли;

Валентина Иванова, основатель и владелец школы кожевенного ремесла «Ручная Работа», мастер-преподаватель, педагог дополнительного образования, эксперт кожевенной отрасли, организатор ремесленных конференций «Крафткон».

Справка:

Международная выставка Fashion Style Russia – выставка российских организаторов (Союзлегпром и компания Shoesstar), проводится в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Выставка собирает на одной площадке коллекции женской, мужской, детской, спортивной, молодежной и домашней одежды, обувь, сумки и кожгалантерею, белье, изделия из меха и кожи, а также услуги по их продвижению: компании, представляющие сервисы по маркетингу, логистике, мерчендайзингу, маркировке, айдентике, обучению, сертификации.