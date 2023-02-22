Футболки, шоперы и термокружки со счастливыми брелоками и «говорящими» принтами

Магия чисел как неотъемлемая часть нашей повседневной жизни зашифрована в ДНК бренда 7.2.66, а в новой коллекции она стала главным элементом. Тысячелетиями люди верили в силу и защиту талисманов, приносящих своему обладателю удачу, любовь и добро. Сегодня каждый, так или иначе, наделяет силой магии вещи, которые особенно дороги. Этому и посвящена новая лимитированная коллекция 7.2.66, в которую вошли футболки, шоперы и термокружки с говорящими принтами и числами-талисманами.

Капсула представлена в контрастных цветах. Белые и черные футболки с принтом «Та самая счастливая футболка» дополнены брелоком-ремувером в виде числа от 0 до 9: можно выбрать своё счастливое число и менять его в зависимости от дня и выбранной цели. Нумерологические брелоки прилагаются и к нежно-бежевому и черному шоперам с надписью «Несу, что хочу». В коллекцию также вошли термокружки с принтом «Держи меня крепче» и ремешками, чтобы носить их в качестве стильного дополнения к образу.

Предметы из капсулы станут оригинальным подарком, который можно кастомизировать, выбрав индивидуальную комбинацию чисел, несущую особый смысл.

Бренд 7.2.66 обращает внимание, в первую очередь, на нумерологию как важную составляющую нашей жизни, именно поэтому сосредоточился на создании удобной, лёгкой в уходе, одновременно характерной и стильной одежды. В базовой коллекции представлены блузы, футболки, джоггеры в стиле sport casual, классические брюки-палаццо и сигареты, джинсы, платья из футера в базовой цветовой гамме, а также шопперы и аксессуары. Такие комплекты легко собрать на каждый день, не отвлекаясь от самых важных моментов в жизни.