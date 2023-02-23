Gloria Jeans запускает рекламную кампанию «Идеальный образ для активной жизни», которая вдохновляет идти вперед и не останавливаться, самовыражаться и заявлять о себе, а главное — мечтать.

Весенняя коллекция стала свежим переосмыслением культового наследия бренда, в ДНК которого — движение и свобода. В ней соединились эстетика спортшика и колледж-стиль, культовые силуэты и сезонные тренды.

Линейка для взрослых включает oversize-худи и свитшоты, объёмные бомберы, широкие брюки с карманами карго, базовые футболки и легинсы. Цветовая палитра: экрю, дымчатый серый, небесной-голубой, капучино, изумрудный, васильковый, мятный.

В линейке для тинейджеров представлены университетские бомберы с эффектом колорблок, худи с граффити-принтами, футболки с броскими надписями, трендовые модели брюк – джоггеры, парашюты, карго, Wide Leg, а также лимитированная капсула Racers с яркими драйвовыми принтами по мотивам «Формулы-1».

В детскую коллекцию «Маленькие взрослые» вошли модели как у родителей, но в миниатюре: брюки карго, трикотажные джоггеры, футболки и свитшоты жизнерадостных оттенков.

Креативная команда бренда поддержала экологичную идею Buy less, wear more («покупай меньше, носи дольше»). Благодаря продуманным деталям кроя одну и ту же вещь можно носить в разных вариациях. Например, брюки-трансформеры из новой коллекции легко превращаются из привычных широких Wide Leg в остромодные «парашюты» с помощью кулисок и фиксаторов. Брюки-парашюты — хит, триумфально вернувшийся из 2000-х. За счет дополнительного объема модель визуально сужает линию талии и акцентирует бедра.

Цветовое решение выбрано по принципу универсальной капсулы: дизайнеры использовали актуальные оттенки, которые хорошо сочетаются друг с другом. В палитре сезона — экрю, дымчатый серый, небесной-голубой, капучино, изумрудный, васильковый, мятный.

Коллекция доступна на сайте, в розничных магазинах сети Gloria Jeans и на маркетплейсах.