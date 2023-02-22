В следующие выходные, 4 и 5 марта, в ДК «Рассвет» состоится первый в этом году праздничный поп-ап «Ламбада-маркет». В начале весны организаторы представляют все самое красивое, яркое и завораживающее из мира семейных производств и малых бизнесов, а также презентуют вещи, выпущенные лишь небольшими тиражами: одежду, аксессуары, украшения, домашний декор и многое другое.

Всего в рамках мероприятия будет представлено более 60 устойчивых модных брендов. Развлекать гостей во время маркета будут кинопоказы и, конечно, музыка — главные весенние хиты, которые помогут почувствовать наступление тепла.

За музыкальное сопровождение первого в этом сезоне «Ламбада-маркета» отвечают основатели магазина пластинок LongPray и их единомышленники — виниловые коллекционеры, с весенними шедеврами последних десятилетий: Mesr, Krlow, Shiny Boots, Каролина БНВ, Наташа Бай, Таня Андрианова и Саша Вепр.

Посетить мероприятие могут все желающие. Вход бесплатный. Подробнее узнать об участниках маркета можно по сайте lmbd.ru.