Российский бренд I Am Studio показал льняную капсульную коллекцию. В соответствии со своим ДНК в новой капсуле бренд транслирует философию самовыражения в стильных повседневных образах, комфортных для жизни в большом городе.

Концепция дропа построена на цветовом решении: четыре оттенка, каждый из которых обладает выраженным характером и поэтичным названием.

На всех изделиях под логотипом бренда имеется отдельная бирка с названием оттенка. Они написаны по-французски и ассоциируются с легкостью и небрежной стильностью жительниц нашей страны: #Le Noir — черный, #Le Champagne — светлые тона, #Le Pois — цвет зеленого горошка, #Le Rose — оттенки лепестков роз.

Отдельная бирка с названием каждого оттенка закреплена под логотипом бренда. В коллекции можно найти платья с разрезами и V-образными вырезами, юбки с воланами, брюки палаццо, шорты, жакеты, кроп-топы и рубашки.

Флагманский шоурум I Am Studio находится в Москве, также бренд представлен в ТРЦ «Афимол», ТЦ «Метрополис», ТЦ «Атриум» и универмаге «Цветной». Капсула также уже продается в интернет-магазине марки.