В новую коллекцию бренда уходовой и декоративной косметики Mixit вошли шесть средств для безопасного пребывания на солнце и красивого загара, сообщает компания.

Линейка солнцезащитных средств Back to Sun от Mixit:

Солнцезащитный лосьон-шиммер для лица и зоны декольте SPF 30. В состав входят кокосовое масло и Д-пантенол.

Солнцезащитный лосьон с шиммером для тела SPF 30. В составе: гиалуроновая кислота, экстракт алоэ вера.

Солнцезащитное масло для загара SPF 15 с маслом кокоса и экстрактом ягод асаи. Также в состав входят масло авокадо и масло миндаля.

Успокаивающий и увлажняющий флюид после загара. В составе: Д- пантенол и противовоспалительный компонент аллантоин.

Спрей-автозагар для тела. Средство содержит провитамин В5, Д-пантенол и экстракт алоэ вера.

Автозагар-концентрат для лица. В состав косметического средства входят увлажняющие компоненты.

«Средства подходят для всех типов и возрастов кожи, не тестируются на животных и не содержат вредных компонентов», – говорится в пресс-релизе компании.

Mixit – российский бренд уходовой и декоративной косметики, основанный в 2014 году. Сегодня компания Mixit – это собственное производство, инновационные разработки и формулы, более 160 розничных магазинов в России и странах СНГ. Концепция ухода от Mixit включает в себя четыре базовые ценности: современность, доступность, актуальность и эффективность.